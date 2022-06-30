Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak verecek davası yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Özcan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, aleyhine olan iddiaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Özcan (32), iddiaya göre, 16 Mart 2020'de, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) arayarak, alacak meselesi nedeniyle tartışmış, bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitmişti.

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Özcan, evdeki ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) öldürdüğü öne sürülmüştü.