Katar Emiri, askeri yöntemlere başvurulmada had safhaya ulaşıldığını söyledi (1)

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, savaş kurbanı siviller ve mültecilerle dayanışma halinde olduklarını, Ukrayna savaşıyla birlikte "sorunların çözümü için askeri yöntemlere başvurulmada had safhaya ulaşıldığını" belirtti.

Al Sani, "Yeni Dönem için Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen geleneksel Doha Forum 2022'nin açılışında konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sivillerin hayatı ve uluslararası güvenliğe etkilerine değinen Al Sani, son dönemde askeri çözümün tercihler arasında ön sırada yer aldığını ifade etti.

Bunun en son örneğinin Ukrayna olduğuna işaret eden Şeyh Temim, forum kapsamında bu duruma dikkat çekmek istediklerini aktardı.

Katar Emiri Al Sani, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivillerin hayatını tehdit eden ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Jeopolitik hesaplar nedeniyle savaşın kurbanı olan milyonlarca masum sivil ve mültecilerle dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Dayanışmaya da vurgu yaparken, Filistinli mültecileri de hatırlatan Al Sani, "İsrail'in 70 yıllık işgali ve uluslararası toplumun ihmalkarlığına maruz kalmış milyonlarca Filistinli mültecinin durumu da unutulmamalıdır. Aynı şekilde uluslararası toplumun ihmalkarlığından dolayı sosyal adaleti elde edemeyen milyonlarca Suriyeli ve Afgan da bulunmaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 ve Avrupa'da yaşan savaşın bizlere çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz ve bunu şekillendirmemiz gerektiğini gösteriyor diyen Al Sani, "Büyük ülkeler geleceğin sorunlarına geliştirilmiş yeni silahlarla mı cevap verecekler? İnsanlık bu felaket senaryoyu kabul etmemelidir. Savaş dışında başvurulması gereken başka çözüm yöntemleri de olmalıdır." dedi.