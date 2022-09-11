Son Dakika | Irak'ın iki ayrı şehrinde DEAŞ'a yapılan operasyonlarda 11 terörist öldürüldü

Irak'ın Enbar ve Diyala şehirlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 11 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri ve Savunma Bakanlığına bağlı unsurların Enbar ve Diyala kentlerinde DEAŞ'a ait iki terör yuvasını tespit ettiği belirtildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığının ilgili istihbaratı aldıktan sonra hava saldırıları eşliğinde söz konusu iki bölgeye operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, aralarında 2 elebaşının da bulunduğu 11 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.