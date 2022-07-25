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Son Dakika | Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Son Dakika | Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 17 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında batması sonucu biri bebek 17 kişi hayatını kaybetti.

Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında batması sonucu biri bebek 17 kişi hayatını kaybetti.

Bölge basınında yer alan habere göre, ABD'ye ulaşmak amacıyla denize açılan, tahminen 60 göçmenin bulunduğu tekne New Providence Adası'na 11 kilometre uzaklıkta battı.

Yetkililer, kazada bir bebeğin de aralarında olduğu 17 göçmenin öldüğünü, 25 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis, düzenlediği basın toplantısında, göçmenlerin sürat teknesiyle ABD'nin Miami kentine götürülmeye çalışıldığını ve denizin son derece dalgalı olduğunu söyledi.

Bahama makamları, göçmen kaçakçılarıyla iş birliği içinde oldukları düşünülen 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

3 ila 8 bin dolar ödüyorlar

Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçmaya çalışan Haitililer, ABD'ye ulaşmak amacıyla göçmen kaçakçılarına 3 ila 8 bin dolar ödüyor.

Bahamalar, ABD'ye gitmek isteyen Haitililer için en sık kullanılan geçiş rotalarından biri kabul ediliyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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