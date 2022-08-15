Son dakika haberleri | Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haber... İstanbul Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Şile Otoyolu Ihlamurkuyu Kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, 2 hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre Şile Otoyolu Üsküdar yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Güncel AA / Alptekin Soykan Ümraniye Tragger Şile Güncel Haberler Son Dakika

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