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Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri | Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika haberleri: Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.

Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Karşıyaka Sivas su Güncel Haberler Son Dakika

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