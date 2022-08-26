Son dakika haberleri! Osmaniye'de tıra çarpan tankerin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, otoyolda tıra çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, otoyolda tıra çarpan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti. Bilal Çircir'in kullandığı 27 YP 013 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerlediği sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Çarpmanın ardından yola dökülen akaryakıt nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Çircir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Toprakkale Osmaniye Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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