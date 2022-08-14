Son dakika haberleri... Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.
Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler
Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi
Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.
AA / Güncel