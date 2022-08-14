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Son dakika haberleri... Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu

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Son dakika gelişmesine göre Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler

Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi

Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA / Güncel

Kahire Mısır Güncel Haberler Son Dakika

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