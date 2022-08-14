Son dakika haberleri... Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu Son dakika gelişmesine göre Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu. Mısır Kıpti Kilisesi'ndeki yangından görüntüler Kiliseden dumanların ve alevlerin yükselmesi Çevredekilerin korku yaşaması GİZA - Mısır Kıpti Kilisesi başkent Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişinin öldüğünü duyurdu. AA / Güncel Kahire Mısır Güncel Haberler Son Dakika

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