Son dakika haberleri! Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 meclis üyesinin de olduğu 17 kişi ise serbest bırakıldı.