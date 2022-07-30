Son dakika haberleri! Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3)
Son dakika haberleri... 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Güncelleme:
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 meclis üyesinin de olduğu 17 kişi ise serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel