Son dakika haberleri! Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3)

Son dakika haberleri! Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3)

Son dakika haberleri... 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 - Güncelleme:

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 meclis üyesinin de olduğu 17 kişi ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Mersin YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title