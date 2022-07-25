Son dakika haberleri! Konya'da alıkoydukları 2 kadını darbeden sanıklar hakkında açılan ikinci dava başladı

Konya'da stüdyo dairede önce bir kadını, sonra başka bir kadını alıkoyarak işkence ettikleri iddia edilen 2'si kadın 3 sanık, haklarında açılan ikinci davada yargılanmaya başladı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile taraf avukatları katıldı. Mağdur Demet A. ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada söz verilen sanık Murat D, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdur Demet A'ya yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Murat D'nin nişanlısı sanık Sara D. ise olay günü mağdur Demet A. ile aralarında tartışma çıktığını, yaşanan tartışma nedeniyle sinirlerine hakim olamayarak saçını ve giysisini kestiğini ifade etti.

Sara D, müştekinin nişanlısı Murat D. ile aralarında bir ilişki olduğuna dair söylenti çıkardığını, olay günü de Demet A'nın kendisine Murat D'yi sevdiğini söylediğini, tartışmanın buradan kaynaklandığını iddia etti.

Tuğba D. de olay günü Demet A'yı konuşmak için kendi evine götürdüklerini, olay sırasında vurmadığını savunarak, diğer sanık Sara D'nin eliyle ve tekmeyle mağdura vurduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası mağdur Demet A'nın avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu Adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Avukat Furkan Avcı, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Avcı, Demet A. ve ailesinin olay nedeniyle yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadığını, sanıkların bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Avukat Mehmet Fatih Soylu da müvekkili Demet A'nın intihar girişiminden önce teyzesine yaşadığı olayları kaldıramadığını anlatan bir mesaj attığını, psikolojik tedavisinde kullanılan ilaçları içerek intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Soylu, şikayetlerini sürdüreceklerini ve sanıkların en ağır cezayı almaları için uğraşacaklarını söyledi.

Olay

Demet A. adlı genç kadın 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı gün bir başka kadını darbettikleri gerekçesiyle de yargılanan sanıklar hakkında 19 Temmuz'da 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada diğer kadına yönelik eylemlerinden tahliye kararı verilmiş, ancak sanıkların Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle tutukluluk halleri devam etmişti.