Son dakika haberleri... Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk öldü Güncel Haberler Son dakika haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynayan yabancı uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi'nde oynayan 4 yaşındaki Hattap Yusuf Hamet'e, H.A'nın kullandığı 41 AFF 166 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Hamet, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hamet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuğun cenazesinin, yarın Serdar Mahallesi Köprübaşı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Yenidoğan Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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