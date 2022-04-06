Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDI

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu.