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Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIKaraman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya'dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu.

Yangın, 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan Vali Mehmet Alpaslan Işık, fabrikaya gelip, incelemelerde bulundu.


Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberleri | Karaman'da plastik fabrikasında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Karaman, İtfaiye, Mersin, Konya, Güncel, Haberler

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