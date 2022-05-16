Son dakika haberleri! "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması"na yönelik Konya merkezli operasyonda 11 zanlı yakalandı
AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Son dakika haberleri: Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.
Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
AA / Zehra Melek Çat - Güncel