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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 2019'da işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 2019'da işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Son dakika gündem haberi... İstanbul Esenyurt'ta 2019'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta 2019'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Kurunç'un 11 Kasım 2019'da İnönü Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden inceledi.

Yapılan çalışmada, maktul ile son görüşen kişiler olmaları nedeniyle bilgilerine başvurulan ancak olayın şüphelisi olarak değerlendirilmeyen 3 kişinin ifadelerindeki bazı çelişkiler tespit edildi.

Şahin K. (27), Gökhan T. (27) ve Ferdi Ö. (27), olaydan sonra verdikleri ilk ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları maktulü, isteği üzerine ölü bulunduğu bölgeye arabayla bırakıp ayrıldıklarını, Kurunç'un ölümüne ilişkin bilgileri olmadığını belirtti.

Olayın oluş şekliyle şüphelilerin ifadeleri arasındaki tutarsızlık üzerine 3 zanlı yeniden teknik ve fiziki takibe alındı.

Şahin K'nin aracında yapılan incelemenin ardından zanlıların şüpheli hareketler sergilemeye başladığını ve şehir dışına gitmek üzere hazırlık yaptığını belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların sorgularının ardından, Ferdi Ö. ile maktul Kurunç arasında önceden bir husumet bulunduğu, olay günü alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıkları, yaşanan kavganın ardından Ferdi Ö'nün Kurunç'u bıçakla yaraladığı, daha sonra olay yerinden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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