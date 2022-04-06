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Son dakika haberleri... Edremit'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Son dakika haberleri... Edremit'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 587 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

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