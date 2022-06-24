Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur." - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris'teki orman yangını) Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur."

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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