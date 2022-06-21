Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel Büyükçekmece kavga Güncel Haberler Son Dakika

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