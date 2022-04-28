Son dakika haberleri... BAYRAM TATİLİNE GİDEN KUZENLER KAZA YAPTI 3 YARALI

DİYARBAKIR (DHA) - İSTANBUL'dan Diyarbakır'a bayram tatili için giden kuzenlerin içinde bulunduğu otomobil, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Diyarbakır'a bayram tatiline gitmek için yola çıkan Mehmet Yıldırım (39) yönetimindeki 21 FZ 476 plakalı otomobil, İsmail Yüce (32) idaresindeki 63 ABI 872 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralanmazken araçta bulunan kuzenler Mehmet Fatih Yıldırım (25), Mehmet Yıldırım (21),ve Ahmet Yalçın (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralı Mehmet Fatih Yıldırım, İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatili için gidiyorduk. Kazanın nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Araçta 5 kişi vardık, Ömer Yıldırım ile sürücü Mehmet Yıldırım kazadan yara almadan kuruldu. dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel