Son dakika haberleri: Bakan Kirişçi: "(Marmaris'teki orman yangını) Herhangi bir şekilde bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olamdığını gözlemledik"
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika haberine göre Muğla Afet Koordinasyon Merkezi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Muğla Afet Koordinasyon Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel