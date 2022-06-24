Son dakika haberleri: Bakan Kirişçi: "(Marmaris'teki orman yangını) Herhangi bir şekilde bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olamdığını gözlemledik" - Haberler

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Son dakika haberleri: Bakan Kirişçi: "(Marmaris'teki orman yangını) Herhangi bir şekilde bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olamdığını gözlemledik"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika haberine göre Muğla Afet Koordinasyon Merkezi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Muğla Afet Koordinasyon Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Bekir Pakdemirli Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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