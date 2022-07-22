Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan D.Ç, Çay Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan silahla yaralanan E.Ç'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç, dün tartıştığı ve kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç'yi kayınvalidesinin evinde tabancayla yaralamış, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. AA / Arif Yavuz - Güncel Devlet Hastanesi Karahisar Hisarcık Çay Güncel Haberler Son Dakika

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