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Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz öyle bir milletiz ki inandığımız zaman bize yokluk vız gelir"

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Son dakika haberi... Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu. (1)

Kaynak: AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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