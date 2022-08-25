Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz öyle bir milletiz ki inandığımız zaman bize yokluk vız gelir"
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Son dakika haberi... Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu.
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel