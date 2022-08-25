Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz öyle bir milletiz ki inandığımız zaman bize yokluk vız gelir" Güncel Haberler Son dakika haberi... Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu. Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları programında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Muhammed Yaşar Kördemirci Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Biz öyle bir milletiz ki inandığımız zaman bize yokluk vız gelir' - Haberler

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