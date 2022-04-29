Son dakika haberleri! ABD Kongresi Ukrayna'ya askeri ekipman ödünç verme ya da kiralanması tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan tasarıyı onayladı.

Daha önce Senato'nun onayını alan "Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme-Kiralama Yasası", Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 vekilin "hayır" oyuna karşı 417 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya konulan "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı" hayata geçirecek tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunuldu.

Yasa 1941'de kullanılmıştı

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.