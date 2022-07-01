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Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

AA - Mesut Varol - Güncel
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Son dakika haberi: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

Başkale Van PKK Güncel Haberler Son Dakika

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