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Son dakika haberi: Times Meydanı'nda savaş karşıtı gösteri düzenlendi

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi. New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, Ukrayna bayrakları ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Times Meydanı, New York, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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