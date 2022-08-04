Balıkesir gündem haberleri: SUSURLUK'TA ORMAN YANGINI Balıkesir haberleri: BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle müdahale ediliyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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