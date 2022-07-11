Son dakika haberi! Sinop'ta polisin bulduğu yaralı kuş tedavisinin ardından salıverilecek Son dakika haber... Sinop'ta, polis ekiplerince yaralı halde bulunan çeltikçi kuşu korumaya alındı. Sinop'ta, polis ekiplerince yaralı halde bulunan çeltikçi kuşu korumaya alındı. Gerze ilçesinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı bir kuş gördü. Ekipler, araçlarına aldıkları kuşu emniyet binasına götürerek su ve yem verdi. Bir süre bakımı yapılan kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çeltikçi türü olduğu anlaşılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Çeltikçi Gerze Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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