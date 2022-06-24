Son dakika haberi: Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan anne: Hakkımı sana helal ettim

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un (29) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Melihat Arduç, şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayarak, "Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum" dedi.

Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Reşadiye Camii'ndeki törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadi Erbil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan ve Nabi Avcı, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arsan Kabukçuoğlu, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehidin annesi Melihat Arduç, eşi Pembegül Arduç, kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla taşınan şehit Arduç'un cenazesi, Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.