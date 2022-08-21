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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Gaziantep'teki trafik kazasında ölen İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen toprağa verildi

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Son dakika gündem haberi: Cemaatin saf tutması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması ŞANLIURFA - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi.

Cemaatin saf tutması

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması ŞANLIURFA - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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