Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Gaziantep'teki trafik kazasında ölen İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Cemaatin saf tutması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması ŞANLIURFA - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi. Cemaatin saf tutması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması ŞANLIURFA - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Yasin Dikme İhlas Haber Ajansı Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Gaziantep'teki trafik kazasında ölen İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen toprağa verildi - Haberler

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