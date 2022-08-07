Son dakika haberi | METRUK BİNADAKİ YANGIN MAHALLE SAKİNLERİNİ KORKUTTU

ANTALYA'da madde bağımlılarının sürekli girdiği 4 katlı metruk binanın girişinde bulunan katı atıklar yandı. Yangında mahalle sakinleri panik yaşarken, metruk binadan çıkan 2 kişiye de tepki gösterdi.

Yangın, saat 13.30'da Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokakta bulunan 4 katlı metruk binanın giriş katında meydana geldi. Giriş katındaki katı atıklar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanı gören mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, metruk binada bulunan 2 kişi de yangın merdiveniyle indirildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle indirdiği 2 gence mahalle sakinleri tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri metruk binada sürekli yangın çıktığını belirterek bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

'ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Sürekli madde bağımlısı kişilerin metruk binaya girdiğini dile getiren Salih Sancar, "Biz burada sürekli yangın çıkmasından dolayı şikayetçiyiz. Madde bağımlısı kişiler buraya girerek yangın çıkmasına neden oluyor. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada aileler oturuyor rahatsız oluyoruz" dedi. Bir başka mahalle sakini Volkan Yoleri, 10 yıldır yanan metruk binanın yanında oturduğunu belirterek, "Biz sürekli şikayet ediyoruz ama çözüm bulamıyoruz. Burada birinin yanması mı gerekiyor. Kimse buna müdahale etmiyor. İnsanlara bir şey olmadan önlem alınması gerekiyor. Mahallenin huzurunu bozuyor. Binanın sahibi kimse bir çözüm bulsun" diye tepkisini dile getirdi.