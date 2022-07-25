Son dakika haberi... Malkara'da evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Derman Sokak'taki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sakinlerinden biri Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ömür Çolak - Güncel