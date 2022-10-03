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Son dakika haberi! Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Son dakika haberi! Kocaeli'de başı demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başı demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başı demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bir köpeğin başının demir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, boruyu keserek hayvanı kurtardı.

Köpek, daha sonra veterinere teslim edildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

İtfaiye Kocaeli Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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