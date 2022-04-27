Son dakika haberi! İmar talebinden sonuç çıkmadı, cami girişini kapatma kararı aldı

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, arsasının tamamının imarda Hz. Ali Camisi'nin alanında gözüktüğünü öğrendikten sonra hukuk mücadelesi başlatan Emin Kılıç (57), 12 yıldır sonuç alamadığını söyledi. Arsasını plastik sundurmalarla kapatan Kılıç, 164 metrekarelik kısmındaki cami girişini ise bayramdan sonra kapatacağını açıkladı.

Hayırsever Mustafa Erdem, 1998'de Yeşilırmak Mahallesi'ndeki 1200 metrekarelik hazine arsasına cami yaptırdı. Hz. Ali Camisi'nin giriş kısmı, Emin Kılıç'a ait arsanın 164 metrekarelik alanının içinde kaldı. Kılıç, arsasının imara açılması ile 12 yıl önce belediyeye talepte bulundu fakat imarda arsanın tamamının cami alanında gözüktüğünü öğrendi. Kılıç, bunun düzeltilmesi için mahkemeye gitti. Yerel mahkeme, Kılıç'ın başvurusunu kabul edip, İmar düzenlemesi istedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, işlemin geçmişte yapıldığını hatırlatarak, açıklamada bulunmayacağını belirtti.