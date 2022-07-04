GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 TUTUKLAMA - Haberler

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GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 928 gram metamfetamin, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin, 60 gram bonzai ve 4 hassas terazi geçirildi, 264 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 241'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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