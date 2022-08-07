Son dakika haberi... GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Haberler

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Son dakika haberi... GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada Ali Köroğlu (19) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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GAZİANTEP'te husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada Ali Köroğlu (19) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kozluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Köroğlu ve Çetin aileleri karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Ali Köroğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bu arada jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Köroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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