Son dakika haberi... Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı?

Son dakika haberi: HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan’ı darp eden faillerin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, “Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan'ı darp eden faillerin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, "Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır" diye sordu.

Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan, üç hafta önce İstanbul Üsküdar'da beş kişi tarafından darp edildi. Demirhan, saldırıda aldığı darbeler sonucunda ambulansla hastaneye kaldırıldı. Faillerin biri gözaltına alınıp serbest bırakıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Paylan, "Olayı gösteren kamera kayıtları bölge esnafından alınmadı. 45 kilo ağırlığında zihinsel engelli Arlen Demirhan'ın beş saldırgan tarafından öldüresiye dövülmesi, kurbanın kimliğinden kaynaklanan bir nefret suçuna maruz kaldığını düşündürmektedir. Kamuoyunda, emniyet güçlerinin ve savcılığın faillerin üzerine gitmediği ve etkin soruşturma yürütülmediğine dair ciddi bir kanaat vardır" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Payman, "Arlen Demirhan bir nefret suçuna mı maruz kalmıştır? Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır" sorularını yöneltti.