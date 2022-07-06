Son dakika haberi... Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı (2) Gelen son dakika haberlerine göre OĞUL AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Toroslar ilçesinde, eşi Nurgül Gürsoy Dilek ve oğlu Yiğit'i (3) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. ANNE-OĞUL AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'in Toroslar ilçesinde, eşi Nurgül Gürsoy Dilek ve oğlu Yiğit'i (3) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Anne ve oğlunun cenazesi, Toroslar'da bulunan Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Yalınayak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ali Dilek'in cenazesi ise Akbelen Mezarlığı'nda defnedildi. Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel Toroslar Güncel Haberler Son Dakika

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