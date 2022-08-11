Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberler: Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 68 kök Hint keneviri ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı, ele geçirilen Hint keneviri ve esrar imha edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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