Son dakika haberi... Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Çobanisa Mahallesi'nde ikamet eden Edip Coşkun'dan (60) haber alamayan yakınları 28 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı ancak bir sonuç alınamadı. Arama faaliyetini Arapkavağı mevkisindeki sazlık alana yönlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, burada Coşkun'a ait motosiklet ve ayakkabı buldu. Sulak alanda arama yapan ekipler, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Coşkun'un cesedine ulaştı. Coşkun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Karapınar Mahallesi Muhtarı A.T. ile oğlu M.T. (25) gözaltına alındı. A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken oğlu M.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ???????Edip Coşkun ile M.T. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Hisarcık Jandarma Kuyucak Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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