Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor - Haberler

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Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim yaktı.

- Aşırı sağcı Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarına devam ediyor

STOCKHOLM - Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç'in farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stockholm'de bulunan Zayed bin Sultan Al Nahyan Camii diğer adıyla Stockholm Camii önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Polisin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

Paludan, Uppsala kentindeki Kvarngrdet semtinde bulunan Uppsala Camii önünde de Kur'an-ı Kerim yaktığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paludan, dün ise Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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