Son dakika haberi... Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu - Haberler

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Son dakika haberi... Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberi... Alanya'da ormanlık alanda öldürülmüş halde 2 köpek bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 2 köpek, belediye ekiplerince gömüldü.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 2 köpek, belediye ekiplerince gömüldü.

Hacımehmetli Mahallesi Hıdırellez mevkindeki ormanlık alanda farklı noktalarda 2 ölü köpek gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Alanya İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri gitti.

Köpeklerin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlamayan ekipler, zehirlenme ihtimaline karşı numune aldı.

Alanya Belediyesi ekiplerince köpekler, gömüldü.

Polis ekipleri, köpeklerin ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Alanya, Polis, Köpek, Güncel, Haberler

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