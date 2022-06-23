Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atladı, ağır yaralandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 5'inci kattaki dairede çıkan yangında balkondan atlayan Muhammed Emin K. ağır yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'taki apart dairelerin bulunduğu 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Yangın sırasında dairede bulunan ve çevresini saran alevlerden kurtulmak isterken 5'inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı atlayan Muhammed Emin K.ağır yaralandı. Yangında dumandan etkilenen Burak Ü. ile hastaneye kaldırıldı.

Yangını ilk gören İlyas Çelik, "Uyandığım sırada elektrikle yoktu. Pencereden dışarı baktığımda yangını gördüm ve itfaiyeyi aradım. Yola çıktım itfaiyeye yolu tarif etmek için. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Atlayan kişiyi görmedim. Vatandaşları uyarmak için diğer tarafa gittim. Yangın sırasında yoktu. Sonradan balkona çıkmış. Sonra bu tarafa geldim balkondan atlamış" dedi.