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TIR'IN MOTORUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te, TEM Otoyolu'ndaki tesiste motorunda yangın çıkan TIR korkuya neden oldu.

İZMİT'te, Tem Otoyolu'ndaki tesiste motorunda yangın çıkan TIR korkuya neden oldu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Olay saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kadir Künis idaresindeki 34 FLG 728 plakalı kiremit yüklü TIR dinlenme tesisine girdiği sırada motorundan duman çıkmaya başladı. Aracı olduğu yerde durduran sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada tesisdeki diğer TIR'ların sürücüleri de yangını söndürmek için yardıma koştu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Motor kısmı yanan TIR, hareket edemez hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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