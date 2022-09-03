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Son dakika haber | Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü

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Son dakika haber | Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, işe düzensiz gelme yüzünden tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, işe düzensiz gelme yüzünden tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi, İbrahimce Caddesi'nde meydana gelen olayda işveren Z.Ö. (39) ile yanında usta olarak çalışan M.K. (34) arasında işe geç gelme yüzünden tartışma yaşandı. Telefondan yaşanan son tartışmanın ardından ustasının evinin önüne gelen Z.Ö. tek başına evinin önünde oturan M.K.'nın iddialara göre, bıçak ile üzerine geldiğini görmesi üzerine arabada bir yakınına ait olan ruhsatlı tüfek ile ateş açtı. Yaralanan M.K. çevredekilerin yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Z.Ö. ise Körfez Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu. Z.Ö. Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir adet bıçak olay yerinde ekipler tarafından ele geçirildi.

M.K.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı.

(Emrah Elmas - İsmail Özdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Balıkesir Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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