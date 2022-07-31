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Son dakika haber! Selfie yaparken sınavı kaçırıyordu

Son dakika haber! Selfie yaparken sınavı kaçırıyordu

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE'de, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS), girecek olan adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı binalara gelerek giriş yaparken, bazıları da geç kalınca koşarak son anda yetişti.

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EDİRNE'de, ÖSYM tarafından yapılan  Kamu Personeli Seçme Sınavına ( Kpss ), girecek olan adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı binalara gelerek giriş yaparken, bazıları da geç kalınca koşarak son anda yetişti. Sınava girecek bir kadın, arkadaşı ile selfie yaparken görevlilerin geç kalacağı uyarısıyla son anda salona girdi.

Edirne'de, ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde giriecekler saat 10.00'da, belgelerini gösterip arama yapılmasının ardından içeri alındılar. 2 oturumdan oluşan sınavın ilk bölümüne geç kalanlar içeri alınmazken bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sınava giriş yapanlar üzerinde eşyaları bırakmalarının ardından salona girişleri sağlandı.

Yerleşke bahçesine gelen bir kadın, sınava 2 dakika kala yanındaki kişi ile selfie çekmeye başladı. Bu sırada görevliler kadını uyararak, "Acele edin sınava 2 dakika kaldı" dedi. Uyarının ardından koşarak sınavın yapılacağı bina önüne gelen kadın, belgesini gösterip arama yapılarak içeri alındı .


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Edirne KPSS Güncel Haberler Son Dakika

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