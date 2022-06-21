Son dakika haber... Malkara'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Son dakika haber: Malkara'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Malkara'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İ.B. idaresindeki 59 LU 631 plakalı hafif ticari araç ile 17 AP 394 plakalı otomobil, D110 karayolunda çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç refüje çarparak durabildi, sürücüsü İ.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü. AA / Ömür Çolak - Güncel Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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