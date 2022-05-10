Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adresi 2 ay boyunca teknik takibe aldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel