Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adresi 2 ay boyunca teknik takibe aldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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