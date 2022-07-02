Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu
AA - Turgay Konuralp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Ocaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel