Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Ocaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. AA / Turgay Konuralp - Güncel İtfaiye Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.