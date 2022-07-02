Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | İzmir'de çatı yangını hasara neden oldu

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ocaklı Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap binanın çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

İtfaiye Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title