Son dakika haber: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy'de belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, 56 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 628 gram eroin, 376 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi, 4 telefon ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 avro ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların sorgularının sürdüğü bildirildi.

AA / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title