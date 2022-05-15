Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 13 Mayıs'ta düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan Filistinli Davud ez-Zubeydi'nin (40) ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zubeydi'nin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Zubeydi, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Zekeriya ez-Zubeydi'nin de kardeşiydi.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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