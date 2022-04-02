Son dakika haber | Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu
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Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı.
İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S., zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor.
Operasyonda yakalanan şüphelilerinin bazıları ve kesinleşen hapis cezaları;
Kamuran S.;25 Yıl Gasp
Tufan T.;16 Yıl 7 Ay Gasp
Aytuğ Ş.;13 Yıl 1 Ay Zimmet
Demir A. K.L;9 Yıl 9 Ay Öldürme
Mahsun D.;9 Yıl 2 Ay Gasp
Mustafa K.;8 Yıl 9 Ay Öldürme
İbrahim K.;8 Yıl 4 Ay Öldürme
Hüseyin S.;7 Yıl 11 Ay Resmi Belgede Sahtecilik
Çağrı Y.;7 Yıl 6 Ay Cinsel Saldırı
Ömer P.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme
Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildikleri öğrenildi.